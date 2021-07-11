Неймовірний салат з креветками: що потрібно та як приготувати

11 липня 2021 , 10:31
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Джерело:

інстаграм Марини Боржемської

У літню пору багато хто воліє готувати й вживати щось легке. Найчастіше – це салати.

Салат з креветками, фетою та зеленню стане прекрасною вечерею. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з креветками

Інгредієнти:

  • Листя салату – 40 грамів.
  • Рукола – 30 грамів.
  • Огірок – 1 штука.
  • Солодкий перець – ½ штуки.
  • Сир Фета – 30 грамів.
  • Креветки – 70 грамів.
  • Авокадо – ½ штуки.
  • Кунжутна олія – 2 чайні ложки.
  • Соєвий соус – 1 столова ложка.

Креветки стануть відмінною вечерею / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Руколу та листя салату миємо й викладаємо на тарілку.
  • Нарізаємо огірок, солодкий перець, авокадо та сир. Викладаємо на зелень.
  • Креветки відварюємо, очищаємо і викладаємо зверху.
  • Салат заправляємо кунжутною олією та соєвим соусом.

 

Автор: Наталя Бережна