Невероятный салат с креветками: что нужно и как приготовить
11 июля 2021 , 10:31Читати новину українською
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
В летнее время многие предпочитают готовить и употреблять что-то легкое. Чаще всего – это салаты.
Салат с креветками, фетой и зеленью станет прекрасным ужином. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с креветками
Ингредиенты:
- Листья салата – 40 грамм.
- Руккола – 30 грамм.
- Огурец – 1 штука.
- Сладкий перец – ½ штуки.
- Сыр Фета – 30 грамм.
- Креветки – 70 грамм.
- Авокадо – ½ штуки.
- Кунжутное масло – 2 чайные ложки.
- Соевый соус – 1 столовая ложка.
Креветки станут отличным ужином / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Рукколу и листья моем и выкладываем на тарелку.
- Нарезаем огурец, сладкий перец, авокадо и сыр. Выкладываем на зелень.
- Креветки отвариваем, очищаем и выкладываем сверху.
- Салат заправляем кунжутным маслом и соевым соусом.