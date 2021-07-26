Названо 6 ранкових звичок, які допоможуть схуднути

Мільйони людей у світі мріють знизити вагу. Багато хто вважає, що це непосильне завдання, яке вимагає фінансових вкладень.

Однак є абсолютно безкоштовні способи знизити вагу. 6 корисних ранкових звичок назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Внесення кількох невеликих змін у ранковий розпорядок допоможе скинути вагу,

– зазначила Усенко.

Які звички дозволять схуднути

Їжте сніданок з високим вмістом білка

За словами нутриціологині, їжа, яку людина вживає на сніданок, визначає курс на день.

Питний режим

Починайте день зі склянки води – це, за словами фахівчині, прискорить схуднення. Вода дозволить притупити почуття голоду й знизить кількість їжі.

Зважуйтеся

Якщо у вас є потреба робити це кожен день, – робіть. Якщо вас це мотивує і стримує протягом дня, щоб не зірватися, – це буде хорошим інструментом, але головне, щоб це не впливало на психіку й сильну гонитву. Аналізуйте і, якщо відчуваєте залежність від цього, тоді переходьте на зважування раз на тиждень,

– пояснила Ольга Усенко.

Нові звички допоможуть прибрати зайві кілограми / Фото Pixabay

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Будьте уважні

За словами нутриціологині, концентрація на прийомі їжі допоможе організму правильно засвоювати їжу, не переїдати, відчувати смак їжі та отримувати від неї задоволення.

Зарядка та контрастний душ

Ці дії вранці допоможуть розбудити організм і отримати від нього максимальний результат.

Зберіть з собою свій перекус і обід

Це дозволить вам не відхилятися від свого раціону й збалансовано харчуватися.

Це те, що може зробити кожен з нас абсолютно безплатно й без зусиль. Потрібно лише трохи поміняти свої звички вранці. Схуднення – це спосіб життя, а не відрізок часу,

– резюмувала Ольга Усенко.