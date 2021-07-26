Названы 6 утренних привычек, которые помогут похудеть
Источник:инстаграм Ольги Усенко
Миллионы людей в мире мечтают снизить вес. Многие считают, что это непосильная задача, которая требует финансовых вложений.
Однако есть абсолютно бесплатные способы снизить вес. 6 полезных утренних привычек назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Внесение нескольких небольших изменений в утренний распорядок поможет сбросить вес,
– отметила Усенко.
Какие привычки позволят похудеть
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Ешьте завтрак с высоким содержанием белка
По словам нутрициолога, еда, которую человек употребляет на завтрак, определяет курс на день.
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Питьевой режим
Начинайте день со стакана воды – это, по словам специалиста, ускорит похудение. Вода позволит притупить чувство голода и снизит количество еды.
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Взвешивайтесь
Если у вас есть потребность делать это каждый день, – делайте. Если вас это мотивирует и сдерживает в течение дня, чтобы не сорваться, – это будет хорошим инструментом, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку. Анализируйте и, если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю,
– пояснила Ольга Усенко.
Новые привычки помогут убрать лишние килограммы / Фото Pixabay
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Будьте внимательны
По словам нутрициолога, концентрация на приеме пище поможет организму правильно усваивать пищу, не переедать, ощущать вкус еды и получать от нее удовольствие.
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Зарядка и контрастный душ
Эти действия по утрам помогут разбудить организм и получить от него максимальный результат.
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Соберите с собой свой перекус и обед.
Это позволит вам не отклоняться от своего рациона и сбалансировано питаться.
Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без усилий. Нужно только немного поменять свои привычки утром. Похудение – это образ жизни, а не отрезок времени,
– резюмировала Ольга Усенко.