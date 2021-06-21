Найкращі літні смузі, які замінять десерти: 7 рецептів на кожен день

Літо – пора свіжих фруктів, овочів і ягід. Щоб урізноманітнити свої сніданки і вечері, а заодно ще й насититися вітамінами, пропонуємо готувати смачні й корисні смузі! Зберігайте 7 рецептів на кожен день.
Дієтологиня Єва Шишова спробувала 10 різних літніх смузі і поділилася переліком 7 найкращих. Але варто памятати, що найсмачніший смузі – тільки свіжий, а випивати його краще відразу після приготування. Густий напій легко замінить вам десерт і не дасть спокуситися на калорійні торти та інші солодощі.
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7 найкращих рецептів літніх смузі
#1
- Молоко – 150 мілілітрів
- Банан – 1 штука
- Какао – 5 – 10 грамів
- Фініки – 2 штуки
#2
- Яблуко – 1 штука
- Авокадо – 1 штука
- Зелень – на смак
- Лайм – 1/2 штуки
#3
- Банан – 1 штука
- Апельсин – 1 штука
- Грейпфрут – 1 штука
#4
- Грейпфрут – 0,5 штуки
- Апельсин – 1 штука
- Морква солодка – 2 штуки
- Яблуко – 0,5 штуки
- Кубики льоду
#5
- Томати – 3 штуки
- Корінь селери – 1 штука
- Чорний перець, сіль – щіпка
- Вода – до бажаної густоти
#6
- Банан – 1 штука
- Ківі – 1 штука
- Авокадо – 0,5 штуки
- Вода – до бажаної консистенції
- Сік лимона – 1 столова ложка
#7
- Томати – 3 штуки
- Шпинат – 100 грамів
- Вода – до бажаної консистенції
- Щіпка солі
Смачного!
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