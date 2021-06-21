Лучшие летние смузи, которые заменят десерты: 7 рецептов на каждый день

Лето – пора свежих фруктов, овощей и ягод. Чтобы разнообразить свои завтраки и ужины, а заодно еще и насытиться витаминами, предлагаем готовить вкусные и полезные смузи! Сохраняйте 7 рецептов на каждый день.

Диетолог Ева Шишова попробовала 10 различных летних смузи и поделилась перечнем 7 лучших. Но стоит помнить, что самый вкусный смузи – только свежий, а выпивать его лучше сразу после приготовления. Густой напиток легко заменит вам десерт и не даст соблазниться на калорийные торты и другие сладости.

И еще Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес

7 лучших рецептов летних смузи

#1

Молоко – 150 миллилитров

Банан – 1 штука

Какао – 5 – 10 граммов

Финики – 2 штуки

#2

Яблоко – 1 штука

Авокадо – 1 штука

Зелень – по вкусу

Лайм – 1/2 штуки

#3

Банан – 1 штука

Апельсин – 1 штука

Грейпфрут – 1 штука

#4

Грейпфрут – 0,5 штуки

Апельсин – 1 штука

Морковь сладкая – 2 штуки

Яблоко – 0,5 штуки

Кубики льда

#5

Томаты – 3 штуки

Корень сельдерея – 1 штука

Черный перец, соль – щепотка

Вода – до желаемой густоты

#6

Банан – 1 штука

Киви – 1 штука

Авокадо – 0,5 штуки

Вода – до желаемой консистенции

Сок лимона – 1 столовая ложка

#7

Томаты – 3 штуки

Шпинат – 100 граммов

Вода – до желаемой консистенции

Щепотка соли

Приятного аппетита!

Во всех рецептах способ приготовления один – порезать фрукты / овощи, смешать все ингредиенты в блендере и измельчить.

Читайте также Настоящая витаминная бомба: 3 зеленых овоща, которые должны быть в летнем меню