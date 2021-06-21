Лучшие летние смузи, которые заменят десерты: 7 рецептов на каждый день

21 июня 2021 , 09:23
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Источник:

инстаграм Евы Шишовой

Лето – пора свежих фруктов, овощей и ягод. Чтобы разнообразить свои завтраки и ужины, а заодно еще и насытиться витаминами, предлагаем готовить вкусные и полезные смузи! Сохраняйте 7 рецептов на каждый день.

Диетолог Ева Шишова попробовала 10 различных летних смузи и поделилась перечнем 7 лучших. Но стоит помнить, что самый вкусный смузи – только свежий, а выпивать его лучше сразу после приготовления. Густой напиток легко заменит вам десерт и не даст соблазниться на калорийные торты и другие сладости.

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7 лучших рецептов летних смузи

#1

  • Молоко – 150 миллилитров
  • Банан – 1 штука
  • Какао – 5 – 10 граммов
  • Финики – 2 штуки

#2

  • Яблоко – 1 штука
  • Авокадо – 1 штука
  • Зелень – по вкусу
  • Лайм – 1/2 штуки

#3

  • Банан – 1 штука
  • Апельсин – 1 штука
  • Грейпфрут – 1 штука

#4

  • Грейпфрут – 0,5 штуки
  • Апельсин – 1 штука
  • Морковь сладкая – 2 штуки
  • Яблоко – 0,5 штуки
  • Кубики льда

#5

  • Томаты – 3 штуки
  • Корень сельдерея – 1 штука
  • Черный перец, соль – щепотка
  • Вода – до желаемой густоты

#6

  • Банан – 1 штука
  • Киви – 1 штука
  • Авокадо – 0,5 штуки
  • Вода – до желаемой консистенции
  • Сок лимона – 1 столовая ложка

#7

  • Томаты – 3 штуки
  • Шпинат – 100 граммов
  • Вода – до желаемой консистенции
  • Щепотка соли
Во всех рецептах способ приготовления один – порезать фрукты / овощи, смешать все ингредиенты в блендере и измельчить.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока