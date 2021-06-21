Лучшие летние смузи, которые заменят десерты: 7 рецептов на каждый день

Лето – пора свежих фруктов, овощей и ягод. Чтобы разнообразить свои завтраки и ужины, а заодно еще и насытиться витаминами, предлагаем готовить вкусные и полезные смузи! Сохраняйте 7 рецептов на каждый день.
Диетолог Ева Шишова попробовала 10 различных летних смузи и поделилась перечнем 7 лучших. Но стоит помнить, что самый вкусный смузи – только свежий, а выпивать его лучше сразу после приготовления. Густой напиток легко заменит вам десерт и не даст соблазниться на калорийные торты и другие сладости.
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7 лучших рецептов летних смузи
#1
- Молоко – 150 миллилитров
- Банан – 1 штука
- Какао – 5 – 10 граммов
- Финики – 2 штуки
#2
- Яблоко – 1 штука
- Авокадо – 1 штука
- Зелень – по вкусу
- Лайм – 1/2 штуки
#3
- Банан – 1 штука
- Апельсин – 1 штука
- Грейпфрут – 1 штука
#4
- Грейпфрут – 0,5 штуки
- Апельсин – 1 штука
- Морковь сладкая – 2 штуки
- Яблоко – 0,5 штуки
- Кубики льда
#5
- Томаты – 3 штуки
- Корень сельдерея – 1 штука
- Черный перец, соль – щепотка
- Вода – до желаемой густоты
#6
- Банан – 1 штука
- Киви – 1 штука
- Авокадо – 0,5 штуки
- Вода – до желаемой консистенции
- Сок лимона – 1 столовая ложка
#7
- Томаты – 3 штуки
- Шпинат – 100 граммов
- Вода – до желаемой консистенции
- Щепотка соли
Приятного аппетита!
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