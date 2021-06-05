Настало літо і на вулицях значно побільшало бігунів: хтось вирішив підготуватися до відпустки й пляжного сезону, а хтось – продовжує невпинно тренуватися, не пропускаючи й дня. Проте і початківців, і досвідчених атлетів можна поділити на два умовних табори – прихильників "тихого бігу" і меломанів. Для останніх у нас є приємний сюрприз. Ми підготували добірку україномовних треків, які відмінно підійдуть для тренувань. З такою музикою у вухах бити власні рекорди стає ще легше.
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Переможцем цього року стала пісня "У Цю ніч" від Laud, приз глядацьких симпатій отримали PATSYKI Z FRANEKA за трек "Марічка", а спеціальний приз від партнера премії отримав Гурт [O] за композицію "Там, куди я йду". А далі – офіційний плейлист з десяти треків-фіналістів.
ТОП-10 українських пісень для бігу
LAUD – У Цю Ніч
PATSYKI Z FRANEKA [PZF] – Марічка
Гурт [O] – Там, куди я йду
MamaRika – Prolisky
alyona alyona feat. Dax – Galas
ONUKA – GOLOS
KALUSH – Ти гониш
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк
Ivan NAVI – Холодна Ніч
TAYANNA — Плачу і сміюся
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