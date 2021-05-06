Навіщо їсти здорову та правильну їжу: 9 причин, які мотивують

Для того щоб бути здоровим і завжди залишатися в прекрасній формі, важливо стежити за харчуванням. Воно має складатися з правильних продуктів.

Проста їжа допоможе не тільки відмінно виглядати, але й позбутися від зайвої ваги. Детальніше розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

Читайте Можна навіть тим, хто худне: як приготувати правильну домашню ковбасу

Найкорисніша їжа – справжня їжа. Справжні продукти – це продукти, що складаються з одного інгредієнта, які багаті вітамінами та мінералами, не містять хімічних добавок і в більшості своїй необроблені,

– зазначила Усенко.

Чому слід їсти просту їжу

Цілісні, необроблені продукти рослинного й тваринного походження багаті вітамінами та мінералами, які корисні для здоров'я. У простій їжі міститься достатня кількість білка, який насичує та допомагає позбутися від зайвої ваги. У фруктах і овочах міститься натуральний цукор, який на відміну від рафінованого, зовсім інакше впливає на організм. У здоровій їжі – багато розчинної клітковини, яка знижує холестерин і допомагає схуднути. Правильні продукти містять антиоксиданти. Вони допомагають якомога довше зберігати молодість та залишатися здоровим.

Найпростіші продукти – корисніші / Фото Pixabay

Цікаво Як їсти більше овочів: ТОП-7 способів

Їжа без промислового перероблювання – натуральна й без трансжирів. Проста їжа вимагає ретельного пережовування, що також є позитивним моментом. У звичайних продуктах міститься менше калорій, ніж в оброблених. Чим більше в раціоні людини правильних і здорових продуктів, тим менше місця залишається для нездорової їжі.

Немає жодного мінуса в тому, щоб їсти правильно та для здоров'я. Це абсолютно не складно і при цьому це дуже смачно й різноманітно. Ми все повинні робити для здоров'я, а здоров'я нас приведе до відсутності зайвої ваги,

– резюмувала Ольга Усенко.