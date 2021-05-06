Навіщо їсти здорову та правильну їжу: 9 причин, які мотивують

Для того щоб бути здоровим і завжди залишатися в прекрасній формі, важливо стежити за харчуванням. Воно має складатися з правильних продуктів.
Проста їжа допоможе не тільки відмінно виглядати, але й позбутися від зайвої ваги. Детальніше розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Найкорисніша їжа – справжня їжа. Справжні продукти – це продукти, що складаються з одного інгредієнта, які багаті вітамінами та мінералами, не містять хімічних добавок і в більшості своїй необроблені,
– зазначила Усенко.
Чому слід їсти просту їжу
- Цілісні, необроблені продукти рослинного й тваринного походження багаті вітамінами та мінералами, які корисні для здоров'я.
- У простій їжі міститься достатня кількість білка, який насичує та допомагає позбутися від зайвої ваги.
- У фруктах і овочах міститься натуральний цукор, який на відміну від рафінованого, зовсім інакше впливає на організм.
- У здоровій їжі – багато розчинної клітковини, яка знижує холестерин і допомагає схуднути.
- Правильні продукти містять антиоксиданти. Вони допомагають якомога довше зберігати молодість та залишатися здоровим.
Найпростіші продукти – корисніші / Фото Pixabay
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- Їжа без промислового перероблювання – натуральна й без трансжирів.
- Проста їжа вимагає ретельного пережовування, що також є позитивним моментом.
- У звичайних продуктах міститься менше калорій, ніж в оброблених.
- Чим більше в раціоні людини правильних і здорових продуктів, тим менше місця залишається для нездорової їжі.
Немає жодного мінуса в тому, щоб їсти правильно та для здоров'я. Це абсолютно не складно і при цьому це дуже смачно й різноманітно. Ми все повинні робити для здоров'я, а здоров'я нас приведе до відсутності зайвої ваги,
– резюмувала Ольга Усенко.