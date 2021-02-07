Чи можна схуднути без спорту: дієтологиня роз'яснила нюанси

Джерело:Інстаграм Світлани Нікітчук
Багато людей, які бажають схуднути, нічого не роблять, мотивуючи це тим, що не люблять спорт, а без нього схуднути не можна.
Чи обов'язково потрібно тренуватися для того, щоб знизити вагу, розповіла дієтологиня Світлана Нікітчук.
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Важлива умова для зниження ваги – це дефіцит калорій. Досягається: харчуванням, тренуваннями, харчуванням і тренуваннями разом,
– зазначила Нікітчук.
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Фізична активність важлива у будь-якому випадку, навіть якщо з вагою все відмінно. Ожиріння – це проблема не тільки інсуліну, це ще і мітохондріальна дисфункція. Коли ми не рухаємося, наших маленьких заводиків, що перетворюють жир на енергію (мітохондрій), стає дуже мало. Їхня кількість залежить лише від руху. Робіть хоча б мінімум для здоров'я – 10 тисяч кроків на день,
– підкреслила Нікітчук.