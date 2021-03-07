Названо 5 вагомих причин пити каву при схудненні

Кава – напій, який обожнюють мільйони людей в усьому світі. У багатьох виникає питання, чи можна пити її під час схуднення.

Чим корисна кави, і як правильно її пити при схудненні, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Як 8 березня смачно їсти і худнути: ТОП-3 закусок до святкового столу

Багато хто з нас кожен ранок починає з чашечки ароматної кави, щоб збадьоритися і налаштуватися на робочий день. Знаю, що для вас це дуже актуальна тема, тому сьогодні розберемо: чим корисна і шкідлива кава, скільки чашок на день можна пити без шкоди для здоров'я,

– зазначила Кален.

5 аргументів на користь кави

Підвищує працездатність

За словами Кален, кофеїн, який міститься у каві, є натуральним стимулятором роботи мозку. Він покращує увагу і пам'ять.

Сприяє засвоєнню їжі

У натуральній каві містяться таніни – дубильні речовини, які допомагають їжі перетравлюватися і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. У той же час напій не рекомендується вживати людям з гастритом, виразкою шлунка та іншими захворюваннями.

Кава має масу корисних властивостей / Фото Pixabay

Читайте также Как хлеб влияет на вес и здоровье: Фус раскрыла факты, которых вы не знали

Позбавляє від головного болю

Вченими доведено, що вживання кави допомагає впоратися з головним болем. Виняток – біль, викликаний підвищеним артеріальний тиском,

– уточнила експертка.

Піднімає настрій

Якщо регулярно вживати каву, це дозволить швидше вийти з емоційного спаду. За словами Кален, у складі кави є речовини, які збільшують вміст в мозку серотоніну – гормону щастя.

Знімає набряки

Теофілін – речовина, яка міститься у каві, і прискорює кровообіг. Це дозволяє зайвій рідині швидше виходити з організму.