Млинці на Масляну для тих, хто худне: рецепт від відомої фітнес-експертки

13 березня 2021 , 22:59
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Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Смачні млинці на Масляну можуть дозволити собі навіть ті, хто худне. Головне – правильний рецепт.

Двома рецептами смачних тонких млинців поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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До завершення Масляної підготувала для вас два рецепти смачних млинців,
– зазначила Медушкіна.

1. Млинці ніжні

На 100 грамів: 135,11 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,99 / 4,18 / 17,67.

Інгредієнти (4-5 порцій):

  • Яйця – 2 штуки (110 грамів).
  • Кефір 1% – 200 мілілітрів.
  • Борошно з твердих сортів пшениці (альтернатива – рисова або кукурудзяна) – 150 грамів.
  • Масло рослинне – 1 столова ложка (10 мілілітрів).
  • Розпушувач (або сода) - 1/2 чайної ложки (5 грамів).
  • Сіль – щіпка.
  • Ванілін, цукрозамінник – за смаком.
  • Окріп – 1 стакан (170 мілілітрів).

Як готувати:

  • Яйця з сіллю, ваніліном і цукрозамінником збиваємо виделкою.
  • Вливаємо кефір.
  • Додаємо розпушувач і борошно (не забувайте помішувати, щоб не було грудочок).
  • Вливаємо тонкою цівкою окріп і помішуємо.
  • Додаємо масло і перемішуємо.
  • Розігріваємо сковороду, а тісту даємо постояти 5 хвилин.
  • Змащуємо сковороду краплею олії і випікаємо тонкі млинчики з двох сторін.

Смачні млинці можна їсти навіть тим, хто худне​ / Фото Pixabay

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2. Сирні млинці

На 100 грамів: 178,73 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 11,34 / 5,53 / 20,96.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Кукурудзяне борошно – 120 грамів.
  • Цільнозернове пшеничне борошно – 40 грамів.
  • Яйце – 1 штука (55 грамів).
  • Молоко 1% жирності – 250 мілілітрів.
  • Сир до 20% жирності – 120 грамів.
  • Розпушувач – 1 чайна ложка (5 грамів).
  • Кріп і зелена цибуля – за бажанням.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Як готувати:

  • Змішуємо всі сухі інгредієнти.
  • Змішуємо молоко з яйцем.
  • З'єднуємо сухі і рідкі інгредієнти.
  • Натираємо на тертці сир і додаємо до маси.
  • Додаємо зелень і перемішуємо.
  • Смажимо млинці на антипригарній сковороді.