Млинці на Масляну для тих, хто худне: рецепт від відомої фітнес-експертки

Смачні млинці на Масляну можуть дозволити собі навіть ті, хто худне. Головне – правильний рецепт.
Двома рецептами смачних тонких млинців поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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До завершення Масляної підготувала для вас два рецепти смачних млинців,
– зазначила Медушкіна.
1. Млинці ніжні
На 100 грамів: 135,11 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,99 / 4,18 / 17,67.
Інгредієнти (4-5 порцій):
- Яйця – 2 штуки (110 грамів).
- Кефір 1% – 200 мілілітрів.
- Борошно з твердих сортів пшениці (альтернатива – рисова або кукурудзяна) – 150 грамів.
- Масло рослинне – 1 столова ложка (10 мілілітрів).
- Розпушувач (або сода) - 1/2 чайної ложки (5 грамів).
- Сіль – щіпка.
- Ванілін, цукрозамінник – за смаком.
- Окріп – 1 стакан (170 мілілітрів).
Як готувати:
- Яйця з сіллю, ваніліном і цукрозамінником збиваємо виделкою.
- Вливаємо кефір.
- Додаємо розпушувач і борошно (не забувайте помішувати, щоб не було грудочок).
- Вливаємо тонкою цівкою окріп і помішуємо.
- Додаємо масло і перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду, а тісту даємо постояти 5 хвилин.
- Змащуємо сковороду краплею олії і випікаємо тонкі млинчики з двох сторін.
Смачні млинці можна їсти навіть тим, хто худне / Фото Pixabay
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2. Сирні млинці
На 100 грамів: 178,73 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 11,34 / 5,53 / 20,96.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Кукурудзяне борошно – 120 грамів.
- Цільнозернове пшеничне борошно – 40 грамів.
- Яйце – 1 штука (55 грамів).
- Молоко 1% жирності – 250 мілілітрів.
- Сир до 20% жирності – 120 грамів.
- Розпушувач – 1 чайна ложка (5 грамів).
- Кріп і зелена цибуля – за бажанням.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Як готувати:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти.
- Змішуємо молоко з яйцем.
- З'єднуємо сухі і рідкі інгредієнти.
- Натираємо на тертці сир і додаємо до маси.
- Додаємо зелень і перемішуємо.
- Смажимо млинці на антипригарній сковороді.