Легкий салат з куркою, авокадо і перцем: тренерка поділилася рецептом

19 липня 2021 , 19:27
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Джерело:

інстаграм Марини Боржемської

У літні місяці хочеться приготувати щось просте, але смачне. Багато хто віддає перевагу салатам.

Відмінним варіантом стане салат з куркою, авокадо і болгарським перцем. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з куркою, авокадо і перцем

Інгредієнти:

  • Авокадо 1 – 2 штуки.
  • Куряче філе – 1 штука.
  • Помідори – 2 – 3 штуки.
  • Болгарський перець (оранжевий) – 1 штука.
  • Лимонний сік – 1 столова ложка.
  • Зелень – до смаку.
  • Сіль, перець – до смаку.
  • Натуральний йогурт.

Простий салат підійде для вечері / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Філе відварюємо до готовності (близько 20 хвилин після закипання), охолоджуємо і дрібно нарізаємо.
  • Помідори нарізаємо кубиками.
  • Перець очищаємо від насіння й нарізаємо кубиками.
  • Зелень дрібно кришимо.
  • Авокадо очищаємо, видаляємо кісточку. М'якуш нарізаємо кубиками й змішуємо з лимонним соком.
  • До авокадо додаємо філе, помідори, перець і зелень.
  • Салат солимо, перчимо, заправляємо йогуртом і прикрашаємо зеленню.

 

Автор: Наталя Бережна