Легкий салат с курицей, авокадо и перцем: тренер поделилась рецептом

19 июля 2021 , 19:27
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Источник:

инстаграм Марины Боржемской

В летние месяцы хочется приготовить что-то простое, но вкусное. Многие предпочитают салаты.

Отличным вариантом станет салат с курицей, авокадо и болгарским перцем. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с курицей, авокадо и перцем

Ингредиенты:

  • Авокадо 1 – 2 штуки.
  • Куриное филе – 1 штука.
  • Помидоры – 2 – 3 штуки.
  • Болгарский перец (оранжевый) – 1 штука.
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль, перец – по вкусу.
  • Натуральный йогурт.

 

Простой салат подойдет для ужина / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Филе отвариваем до готовности (около 20 минут после закипания), остужаем и мелко нарезаем.
  • Помидоры нарезаем кубиками.
  • Перец очищаем от семян и нарезаем кубиками.
  • Зелень мелко крошим.
  • Авокадо очищаем, удаляем косточку. Мякоть нарезаем кубиками и смешиваем с лимонным соком.
  • К авокадо добавляем филе, помидоры, перец и зелень.
  • Салат солим, перчим, заправляем йогуртом и украшаем зеленью.

 

Автор: Наталя Бережна