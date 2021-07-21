Легкий пудинг з полуницею та черешнею: літній десерт від фітнес-тренерки
21 липня 2021 , 17:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Влітку хочеться їсти більше ягід і фруктів. Сезонну смакоту дозволяють готувати безліч апетитних десертів.
Пудинг з насінням чіа, полуницею та черешнею стане прекрасним варіантом. Рецептом цього десерту поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Чіа-пудинг з полуницею та черешнею
Інгредієнти:
- Кефір 2,5% – 250 мілілітрів.
- Насіння чіа – 15 грамів.
- Мед – 1 чайна ложка.
- Полуниця – 80 грамів.
- Черешня – 30 грамів.
- Ваніль – 1 грам.
Смачний пудинг – відмінний десерт у спекотну пору / Фото Pixabay
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Приготування:
- До кефіру додаємо насіння чіа та мед. Ретельно все перемішуємо.
- Беремо форму й викладаємо на її дно полуницю.
- Кефірну масу заливаємо в форму і відправляємо на ніч у холодильник.
- Вранці пудинг перемішуємо й прикрашаємо зверху черешнею.