Легкий пудинг с клубникой и черешней: летний десерт от фитнес-тренера
21 июля 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:инстаграм Марины Боржемской
Летом хочется есть больше ягод и фруктов. Сезонные вкусности позволяют готовить множество аппетитных десертов.
Пудинг с семенами чиа, клубникой и черешней станет прекрасным вариантом. Рецептом этого десерта поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Чиа-пудинг с клубникой и черешней
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% – 250 миллилитров.
- Семена чиа – 15 грамм.
- Мед – 1 чайная ложка.
- Клубника – 80 грамм.
- Черешня – 30 грамм.
- Ваниль – 1 грамм.
Вкусный пудинг – отличный десерт в жаркое время / Фото Pixabay
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Приготовление:
- К кефиру добавляем семена чиа и мед. Тщательно все перемешиваем.
- Берем форму и выкладываем на ее дно клубнику.
- Кефирную массу заливаем в форму и отправляем на ночь в холодильник.
- Утром пудинг перемешиваем и украшаем сверху черешней.