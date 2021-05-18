Це гібридне тренування допомагає швидше схуднути: серія вправ на все тіло – відео

Кругове або гібридне тренування – це ефективний спосіб спалювати більше калорій за менший час. Перевагою такого тренінгу є й те, що він не вимагає спеціального обладнання – а значить вправи можна виконувати як в залі, так і вдома. Зберігайте відео та тренуйтеся!
Під час кругового тренування ви поспіль виконуєте кілька вправ на різні групи м'язів, а потім починаєте спочатку. При цьому відпочинок між підходами мінімальний або взагалі відсутній. Тож тренерка Катерина Кононова наголошує, що такий метод тренінгу не підходить новачкам – він орієнтований на досвідчених атлетів.
І ще 7 вправ для комплексного тренування на всі групи м'язів: відео
Серія вправ для гібридного тренування на все тіло
- Приставні присідання: 20 повторень;
- Випад і жим: по 15 повторень;
- Планка і перестановка гантель: 12 повторень;
- Планка 4 торкання (долоня + плече + стегно в підлогу): 10 повторень;
- Крок (4 вгору і вниз): 10 повторень.
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