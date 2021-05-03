Кругове тренування з центру Лісабона: відео вправ, які можна виконувати будь-де

Шукаєте спосіб урізноманітнити свою фітнес-рутину? Незалежно від того, чи є ви досвідченим спортсменом чи тільки починаєте, кругові тренування – відмінний спосіб кинути виклик своєму тілу і випробувати нові види вправ. А крім цього, ви легко можете експериментувати з місцем.

Існує багато варіантів занять у вдома і не тільки, але однією з найпопулярніших схем для схуднення є кругове тренування. Фітнес-тренер Роман Смідюк показав вправи саме для кругового тренування. Цей сет допоможе вам схуднути та зміцнити м'язи всього тіла.

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Три вправи для кругового тренування

Бокові випади з фіксацією у верхній точці: 15 повторень на кожну ногу.

15 повторень на кожну ногу. 2 віджимання + 2 коліна до ліктів: 8 повторень.

8 повторень. Випади зі зміною ніг в стрибку: 20 – 24 повторень.

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Виконуйтев залежності від вашого рівня підготовки.