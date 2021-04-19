Крепатура – добре чи погано: що потрібно знати всім, хто тренується

Люди, які займаються спортом, знають, що після деяких тренувань виникає хвороблива реакція організму. Називається вона крепатура.

Звідки вона береться, що означає і як побороти крепатуру – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Деякі сприймають крепатуру як показник хорошого тренування, інші – як сигнал, що вчора перестаралися із вправами. Давайте розберемося, звідки береться крепатура, як з нею боротися і чи варто,

– зазначила Боржемська.

Чому виникає крепатура

Якщо ви тільки почали займатися спортом – крепатура буде і це нормально. Згодом тіло звикає до навантаження і реакція буде іншою. Важливо, щоб крепатура не заважала вам повноцінно рухатися.

– крепатура буде і це нормально. Згодом тіло звикає до навантаження і реакція буде іншою. Важливо, щоб крепатура не заважала вам повноцінно рухатися. Крепатура може з'являтися і у тих, хто давно тренується. Це пов'язано зі зміною виду навантаження чи перервою в заняттях.

чи перервою в заняттях. Для того щоб позбутися від болю в м'язах, знадобиться час. Полегшити крепатуру допоможе тепла ванна, масаж, розтяжка, легка фізична активність та сон. Фітнес-тренерка пояснила, що при сильних болях багато хто перестає рухатися, але це є помилкою. Адже в такій ситуації крепатура залишиться надовше.

Для того щоб позбутися крепатури, потрібно рухатися / Фото free-wallpapers

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Крепатура й ефективне тренування не мають прямого зв'язку . За словами Боржемської, людина може не відчувати крепатуру – все залежить від адаптації м'язів до різних навантажень.

. За словами Боржемської, людина може не відчувати крепатуру – все залежить від адаптації м'язів до різних навантажень. Іноді крепатура виникає не в тому місці, де повинна. Це свідчить про те, що під час тренування були задіяні не ті м'язи.

Потрібно більше уваги приділити техніці виконання чи поміняти вправу. Якщо ж ви виконуєте вправи для рук, а болить спина, то це сигнал про те, що ви виконуєте їх неправильно. Про це варто сказати тренеру. Пам'ятайте, що потрібно обов'язково слухати сигнали, які дає тіло, і не перевтомлювати його,

– резюмувала Марина Боржемська.