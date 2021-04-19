Крепатура – добре чи погано: що потрібно знати всім, хто тренується

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Люди, які займаються спортом, знають, що після деяких тренувань виникає хвороблива реакція організму. Називається вона крепатура.
Звідки вона береться, що означає і як побороти крепатуру – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Деякі сприймають крепатуру як показник хорошого тренування, інші – як сигнал, що вчора перестаралися із вправами. Давайте розберемося, звідки береться крепатура, як з нею боротися і чи варто,
– зазначила Боржемська.
Для того щоб позбутися крепатури, потрібно рухатися / Фото free-wallpapers
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Потрібно більше уваги приділити техніці виконання чи поміняти вправу. Якщо ж ви виконуєте вправи для рук, а болить спина, то це сигнал про те, що ви виконуєте їх неправильно. Про це варто сказати тренеру. Пам'ятайте, що потрібно обов'язково слухати сигнали, які дає тіло, і не перевтомлювати його,
– резюмувала Марина Боржемська.