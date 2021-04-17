Кому потрібно їсти жирну рибу і як її смачно приготувати: 2 рецепти

Багато хто вважає, що жирна риба може нашкодити фігурі. Однак це твердження хибне, адже головне – кількість з'їденого.
Жирна риба містить багато Омега-3, що корисно позначається на здоров'ї. Як часто потрібно їсти жирну рибу і як смачно її приготувати – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Їсти жирну рибу не тільки можна, але й треба! Особливо у віці 40+. У жирній рибі міститься багато Омега-3, що важливо для шкіри та збереження молодості,
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що нестача Омега-3 призводить до ламкості волосся і нігтів, сухості шкіри, себореї і дерматозів, порушення роботи сальних залоз.
Для того щоб підтримувати рівень Омега-3, жирну рибу потрібно їсти не рідше, ніж двічі на тиждень.
1. Червона риба в яєчній заливці
На 100 грамів: 132.8 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 16,36/6,3/2,54.
Інгредієнти:
- Філе червоної риби – 700 грамів.
- Цибуля ріпчаста – 2 штуки.
- Олія – 1 столова ложка.
- Соус соєвий – 1 столова ложка.
- Яйце – 3 штуки.
- Молоко – 50 мілілітрів.
Як приготувати:
- Розігріваємо олію та обсмажуємо нарізану цибулю.
- Очищену рибу нарізаємо на невеликі шматки, кладемо в миску, додаємо сіль, перець, за бажанням – соєвий соус. Все перемішуємо і залишаємо хвилин на 15.
- Збиваємо яйця з молоком і розігріваємо духовку.
- Рибу викладаємо у форму з обсмаженою цибулею і заливаємо яєчно-молочною масою.
- Відправляємо у розігріту духовку на 20 – 25 хвилин при температурі 200 градусів.
- Перед подачею прикрашаємо зеленню.
Жирну рибу рекомендується їсти двічі на тиждень / Фото Pixabay
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2. Скумбрія з цибулею і морквою
На 100 грамів: 145 кКал.
БЖВ: 6,5/10,1/6,9.
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 штуки.
- Ріпчасту цибулю – 1 штука.
- Морква – 1 штука.
- Томатна паста – 2 столові ложки.
- Сіль, спеції – за смаком.
- Рослинна олія – 2 столові ложки.
- Зелень для прикраси – за смаком.
Як приготувати:
- Очищаємо рибу і нарізаємо на порційні шматочки.
- Овочі чистимо, подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді на невеликому вогні. Зверху викладаємо шматочки риби.
- Накриваємо сковороду кришкою і залишаємо на 10 хвилин на маленькому вогні.
- Перемішуємо скумбрію з овочами та додаємо томатну пасту.
- Тушкуємо ще 15 хвилин і знімаємо з вогню.
Смачна скумбрія стане відмінною вечерею / Фото svoimirykami