Коли тренуватися, щоб схуднути: відомі тренерки пояснили нюанс

Джерело:Інстаграм wowbodyslim
Багато чоловіків і жінок мріють позбавитися від зайвої ваги. Деякі з них вважають, що для ефективності тренуватися краще вранці, інші вважають, що потрібно робити вправи ввечері.
Чи є насправді різниця, в який час тренуватися, і як це впливає на зниження ваги, розповіли у проєкті Wowbody slim, авторами якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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Тренуватися можна у будь-який час / Фото Pixabay
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Якщо все-таки не змогла позайматися – старайся провести день активніше, більше ходити пішки. 10 тисяч кроків – це мінімум за день!
– пояснили в Wowbody slim.
Аніта Луценко та Юлія Богдан підкреслили, що час заняття спортом не впливає на швидкість схуднення. Головне – організм має отримати дозу фізичної активності.