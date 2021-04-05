Коли тренуватися, щоб схуднути: відомі тренерки пояснили нюанс

Багато чоловіків і жінок мріють позбавитися від зайвої ваги. Деякі з них вважають, що для ефективності тренуватися краще вранці, інші вважають, що потрібно робити вправи ввечері.

Чи є насправді різниця, в який час тренуватися, і як це впливає на зниження ваги, розповіли у проєкті Wowbody slim, авторами якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Коли краще тренуватися

За словами фітнес-тренерок, займатися потрібно у зручний час . Однак вони рекомендують тренуватися вранці, оскільки ввечері можуть змінитися плани.

. Однак вони рекомендують тренуватися вранці, оскільки ввечері можуть змінитися плани. Якщо вранці не вдалося позайматися – тренування цілком може стати денним або вечірнім.

Важливо, щоб будь-яке заняття завжди починалося з розминки і закінчувалося заминкою (відновлення дихання, розтяжка, розслаблення).

Тренуватися можна у будь-який час​ / Фото Pixabay

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Якщо все-таки не змогла позайматися – старайся провести день активніше, більше ходити пішки. 10 тисяч кроків – це мінімум за день!

– пояснили в Wowbody slim.

Як час тренування впливає на вагу

Аніта Луценко та Юлія Богдан підкреслили, що час заняття спортом не впливає на швидкість схуднення. Головне – організм має отримати дозу фізичної активності.