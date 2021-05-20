Інтенсивне домашнє тренування: ефективні вправи для тих, хто хоче швидких результатів – відео

20 травня 2021 , 08:37
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Каті Качан

Любите короткі високоінтенсивні тренування? Хочете схуднути за кілька хвилин в день? Пропонуємо вам підбірку вправ на 15 хвилин, які ідеально підходять для спалювання зайвих кілограмів в домашніх умовах.

Комплекс з 9 інтенсивних вправ підготувала тренерка Катя Качан. Це кардіотренування відмінно підходить для тих, хто чекає швидких результатів від занять спортом або просто шукає короткі відео у доповнення до своїх основних програм, щоб збільшити навантаження.

І ще Це гібридне тренування допомагає швидше схуднути: серія вправ на все тіло – відео

Інтенсивне тренування від Каті Качан

  • Присідання з вистрибуванням: 30 секунд;
  • Динамічний марш на місці: 30 секунд;
  • Модифікований бурпі: 30 секунд;
  • "Танець дощу": 30 секунд;
  • Біг в планці: 30 секунд;
  • "Канат": 30 секунд;
  • Дотики пальців ніг: 30 секунд;
  • Імітація тяги: 30 секунд;
  • Прогулянка на руках: 30 секунд.
Порада від тренерки. Усі вправи виконуйте по 30 секунд з відпочинком між ними 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між кругами.

Читайте також 7 вправ для комплексного тренування на всі групи м'язів: відео

 

Автор: Назарій Сорока