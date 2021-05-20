Інтенсивне домашнє тренування: ефективні вправи для тих, хто хоче швидких результатів – відео

Любите короткі високоінтенсивні тренування? Хочете схуднути за кілька хвилин в день? Пропонуємо вам підбірку вправ на 15 хвилин, які ідеально підходять для спалювання зайвих кілограмів в домашніх умовах.
Комплекс з 9 інтенсивних вправ підготувала тренерка Катя Качан. Це кардіотренування відмінно підходить для тих, хто чекає швидких результатів від занять спортом або просто шукає короткі відео у доповнення до своїх основних програм, щоб збільшити навантаження.
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Інтенсивне тренування від Каті Качан
- Присідання з вистрибуванням: 30 секунд;
- Динамічний марш на місці: 30 секунд;
- Модифікований бурпі: 30 секунд;
- "Танець дощу": 30 секунд;
- Біг в планці: 30 секунд;
- "Канат": 30 секунд;
- Дотики пальців ніг: 30 секунд;
- Імітація тяги: 30 секунд;
- Прогулянка на руках: 30 секунд.
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