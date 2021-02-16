Здорове харчування та якісний сон: ТОП-4 велнес-тренди 2021 року

Аналітики спрогнозували, як зміняться наші корисні звички у 2021 році і уже назвали речі, які вийдуть на перший план цього року. Так, на думку фахівців, у тренді буде турбота про своє здоров'я, психічне і фізичне благополуччя.

Так, одним з основних напрямків у велнес-сфері стане турбота про здоровий сон. У суспільстві почали більше цікавитися технологіями, які покращують якість сну – наприклад, розумною постільною білизною, трекерами сну і пристроями, що регулюють освітленість. І турбота про простір для сну також у тренді.

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Ми звернули увагу на спальню, як на ключовий простір, в який споживачі дійсно інвестують,

– сказала один з експертів Харрієт Кілікіта.

Інша тенденція у велнес-індустрії – зростання вимогливості покупців до чесності компаній, які виробляють б'юті-товари та надають послуги.

У сфері краси людям потрібні продукти, які підтримуються професійними експертами та підтверджені науковими дослідженнями і клінічними даними. Споживачам не потрібні товари, які є фальшивкою,

– каже Тереза ​​Йї.



Займатися медитацією у поєднанні з б'юті-ритуалами буде у тренді / Фото pixabay

Здорове харчування також у тренді. Попри те, що правильного збалансованого раціону уже давно багато хто намагається дотримуватися, цей напрямок у велнес-рутині стане більше зосередженим на локальних виробниках і місцевій кухні.

Експерти також відзначили важливість щоденних ритуалів для відпочинку і розслаблення, а ще у нинішньому році буде модно займатися медитацією у поєднанні з б'юті-ритуалами.

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Повсякденні ритуали стали досконалішими, забезпечуючи терапевтичний досвід для боротьби зі стресом, тривогою і заспокоєння розуму. Косметичні бренди створюють набори, які поєднують засоби по догляду за шкірою з медитацією і роботою з диханням, допомагаючи споживачам перемикатися між режимами роботи і відпочинку,

– додали фахівці.