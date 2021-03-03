Гарний прес і тонка талія: 3 вправи, які зроблять тіло ідеальним

Струнке тіло і красива тіла – мрія кожної дівчини. Іноді для цього доводиться потрудитися.

Які три вправи допоможуть швидше досягти результату – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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3 ефективних вправи для красивого преса і тонкої талії

Планка

Вправа виконується у статичному положенні. Необхідно лягти на підлогу, зігнути руки в ліктях, впертися ними у підлогу і піднятися так, щоб від голови до п'ят тіло було у прямій лінії. Важливо при цьому не прогинати поперек і не випинати сідниці. У цьому положенні слід перебувати якомога довше.

Вакуум

Ця вправа зміцнить внутрішні поперечні м'язи і збагатить клітини киснем. Необхідно встати прямо, зробити глибокий видих і максимально втягнути живіт. У цей момент зробіть рух, ніби хочете підтягти внутрішні м'язи живота, затримайте дихання і зробіть глибокий вдих. Виконайте 3-4 підходи.

"Вакуум" допоможе отримати тонку талію / Фото fishki

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Скручування

Необхідно лягти на спину і зігнути ноги в колінах, стопами впертися у підлогу. Зробіть видих і плавно підніміть верхню частину корпусу. Важливо: поперек і сідниці повинні бути щільно притиснуті до підлоги. Коли відчуєте м'язи преса – затримайтеся у такому положенні на 1-2 секунди. Після цього поверніться у вихідну позицію.

Пам'ятайте про якість виконання вправ і техніку. Багато хто у гонитві за швидким результатом нехтує простими правилами і замість плоского живота отримує проблеми зі здоров'ям,​

– наголосила Олена Кален.