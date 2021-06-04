Фініковий цикорій: простий рецепт літнього тонізуючого напою, який легко замінить каву

Фініковий цикорій підійде тим, хто не відмовляється від солодких напоїв, проте не хоче вживати очищений білий цукор. А ще це – смачна нагода обмежити вживання кави. Зберігайте рецепт напою, який додасть вам енергії.
Настало довгоочікуване літо – саме час скоротити кількість кофеїну. Дієтологиня Наталя Макієнко поділилася смачним рецептом солодкого та тонізуючого напою, який, на відміну від кави, дає енергію, а не забирає останні сили.
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Фініковий цикорій (2 порції)
Інгредієнти
- фініки – 4 – 6 штук;
- горіхи вимочені (будь-які підійдуть) – 30 грамів;
- цикорій – 1 столова ложка;
- вода тепла (близько 60 градусів) – 150 – 200 мілілітрів.
Як приготувати
- Фініки поставте вимочувати на 2 – 3 години / обдайте гарячою водою. Очистіть шкірку і повиймайте кісточки.
- Переблендеруйте усі інгредієнти.
Смачного!
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