Финиковый цикорий: простой рецепт летнего тонизирующего напитка, который легко заменит кофе

Финиковый цикорий подойдет тем, кто не отказывается от сладких напитков, однако не хочет принимать очищенный белый сахар. А еще это – вкусная возможность ограничить употребление кофе. Сохраняйте рецепт напитка, который придаст вам энергии.

Наступило долгожданное лето – самое время сократить количество кофеина. Диетолог Наталья Макиенко поделилась вкусным рецептом сладкого и тонизирующего напитка, который, в отличие от кофе, дает энергию, а не забирает последние силы.

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Финиковый цикорий (2 порции)

Ингредиенты

финики – 4 – 6 штук;

орехи вымоченные (любые подойдут) – 30 граммов;

цикорий – 1 столовая ложка;

вода теплая (около 60 градусов) – 150 – 200 миллилитров.

Как приготовить

Финики поставьте вымачивать на 2 – 3 часа / ошпарьте горячей водой. Очистите кожуру и выньте косточки. Превратите в пюре все ингредиенты с помощью блендера.

Приятного аппетита!

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