Загадкова фасція: що це і чому через неї виникає скутість та біль

Фасція – це сполучна тканина, що оточує м'язи, внутрішні органи, кровоносні судини та нерви. Нестача догляду за фасцією може стати причиною скутості та болю в тілі.
Джерело: Liga.net
Фасція з'єднує деякі структури тіла, а іншим, навпаки, дозволяє плавно ковзати.
Читайте Як зробити рельєфну спину: майстриня спорту показала ТОП-6 вправ
Фасція складається навпіл з води та білка. Тому однією з причин втрати здатності вільно рухатися може стати недостатня кількість води, яку ви вживаєте.
Від стану фасції залежить ваш комфорт під час руху / Фото Aurora
Якщо фасція в нормі, то всі органи й системи організму також працюють краще.
Масаж покращує роботу фасції / Фото Freepik
Виконуйте вправи на розтяжку хоча б протягом 7-10 хвилин на день. Це допомагає зняти напругу в м'язах.
Вільний рух фасції забезпечує міжклітинна рідина, що складається з білка і води. Тому пийте воду, адже вона є найпростішим засобом для нормальної роботи фасції.
Робіть масаж катанням ролика – це дасть вам змогу відчути, де у вас є больові точки й затиснуті місця. Приділяйте їм більше уваги, попрацюйте роликом або руками протягом хвилини-двох.
Масаж зі спеціальним ролом допомагає знайти проблемні місця / Фото Rumbleroller
Науковці в публікації у журналі SpringerPlus стверджують, що сауна, баня, інфрачервона кабіна допомагають позбутися болю в м'язах та відновитися після тренування.
Під час стресових ситуацій люди починають приймати неправильні пози: сутулитися, горбитися тощо. Фасція стискається і перестає функціонувати правильно.
Вам сподобається Почніть з понеділка: коротка й бадьора ранкова зарядка для всіх