Ефективне тренування: як зрозуміти, чи спалюється жир

Джерело:Інстаграм medushkinafit
Для того щоб тренування у домашніх умовах або тренажерному залі були ефективними, важливо розрахувати свою зону жироспалювання.
Що це таке і як дізнатися свої показники, щоб худнути, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Читайте Як підтягнути руки: 3 простих вправи для залу і дому
Як зрозуміти, чи спалюється жир під час тренування? Та дуже просто – за частотою серцевих скорочень (ЧСС), інакше кажучи – за пульсом. Стежити за пульсом під час фізичного навантаження дуже важливо. По-перше, для того, щоб не перейти верхню межу, тобто вашу максимальну частоту – ЧСС max. По-друге, щоб знати, у якій пульсовій зоні ви знаходитеся,
– зазначила Медушкіна.
Для того щоб розрахувати ЧСС max, необхідно з 220 відняти ваш вік. Наприклад, якщо вам 35 років: ЧСС max = 220 - 35 = 185 ударів на хвилину.
Частота пульсу, при якій людина худне (жироспалювальна зона) – це 65-85% від максимального пульсу. Тобто в 35 років це буде близько 120-157 ударів на хвилину.
Зона жироспалювання розраховується індивідуально / Фото pixabay
Цікаво Схуднення без дієт: названі 2 правила, які змінять ваше життя
Медушкіна пояснила, що якщо людина робить 10 тисяч кроків у звичайному темпі щодня – схуднути це не допоможе, оскільки витрачається мало калорій. Для зниження ваги потрібно, щоб пульс піднявся до необхідної позначки, тільки тоді запуститься процес спалювання жирів.
Існує безліч якісних фітнес-браслетів для виміру пульсу. Якщо його немає, можна включити секундомір на телефоні і порахувати свій пульс за 6 секунд, після чого помножити на 10.