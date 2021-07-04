Як готувати 6 прийомів їжі й не витрачати багато часу: лайфхаки для схуднення

Ні для кого не секрет, що для успішного схуднення важливо збалансовано харчуватися. Раціон повинен бути спланований заздалегідь.

Протягом дня має бути кілька прийомів їжі. Як не витрачати багато часу на приготування страв, розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Лайфхаки для швидкого приготування їжі

Заздалегідь робіть заготовки і відправляйте їх до морозилки. Лише дві – три години у вихідний день допоможуть забезпечити себе заморозкою на тиждень.

і відправляйте їх до морозилки. Лише дві – три години у вихідний день допоможуть забезпечити себе заморозкою на тиждень. Пам'ятайте про духовку . За допомогою пакетів для запікання можна приготувати відразу кілька страв.

. За допомогою пакетів для запікання можна приготувати відразу кілька страв. Якщо у вас є мультиварка – складайте в неї все інгредієнти, запускайте таймер і займайтеся своїми справами.

– складайте в неї все інгредієнти, запускайте таймер і займайтеся своїми справами. Правильні готові продукти забезпечать вам повноцінний прийом їжі. Це варені яйця, запечене куряче філе, консервований тунець, молочка, овочі та фрукти.

забезпечать вам повноцінний прийом їжі. Це варені яйця, запечене куряче філе, консервований тунець, молочка, овочі та фрукти. У вас завжди має бути готовий гарнір. Наприклад, відварна гречка чи рис відмінно зберігаються.

Готуйте їжу заздалегідь, це дозволить заощадити багато часу / Фото Pixabay

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