Как готовить 6 приемов пищи и не тратить много времени: лайфхаки для похудения

4 июля 2021 , 14:33
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Инстаграм Екатерины Медушкиной

Ни для кого не секрет, что для успешного похудения важно сбалансировано питаться. Рацион должен быть спланирован заранее.

В течение дня должно быть несколько приемов пищи. Как не тратить много времени на приготовление блюд, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Лайфхаки для быстрого приготовления еды

  • Заранее делайте заготовки и отправляйте их в морозилку. Всего пару часов в выходной день помогут обеспечить себя заморозкой на неделю.
  • Помните о духовке. С помощью пакетов для запекания можно приготовить сразу несколько блюд.
  • Если у вас есть мультиварка – складывайте в нее все ингредиенты, запускайте таймер и занимайтесь своими делами.
  • Правильные готовые продукты обеспечат вам полноценный прием пищи. Это вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочка, овощи и фрукты.
  • У вас всегда должен быть готовый гарнир. Например, отварная гречка или рис отлично хранятся.

Готовьте еду заранее, это позволит сэкономить много времени / Фото Pixabay

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  • Готовьте на 2 – 3 дня вперед и сразу раскладывайте еду в ланч-боксы порционно. Это позволит разгрузить день.
  • Если вы готовите сразу для всей семьи, адаптируйте блюда под себя. К примеру, часть салата можно заправить натуральным йогуртом, а не майонезом, а котлеты приготовить на пару, а не жарить.
  • Если вы сова и любите утром поспать, готовьте завтраки с вечера. Это может быть запеканка, овсянка в банке или отварные яйца. 

 

Автор: Наталя Бережна