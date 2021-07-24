Домашнє кругове тренування 3 в 1: дієві вправи на сідниці, плечі та прес – відео

11:11

Це кругове тренування спрямоване на опрацювання майже всіх груп м'язів, а ще воно ефективно спалює зайві калорії. Більш того, для виконання цих вправ вам не знадобиться ніяких тренажерів – а значить, ніяких виправдань! Тож гайда займатись разом з Актив 24.