Домашнє кругове тренування 3 в 1: дієві вправи на сідниці, плечі та прес – відео

24 липня 2021 , 11:11
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Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Це кругове тренування спрямоване на опрацювання майже всіх груп м'язів, а ще воно ефективно спалює зайві калорії. Більш того, для виконання цих вправ вам не знадобиться ніяких тренажерів – а значить, ніяких виправдань! Тож гайда займатись разом з Актив 24.

Перед вами – прекрасний комплекс вправ для домашнього кругового тренування, на виконання якого ви не потратите багато часу. Тренерка Катерина Кононова підготувала ефективний сет за принципом пріоритету і розсіювання навантаження. Він відмінно підійде тим, хто хоче схуднути, накачати рельєфні м'язи або просто бути в тонусі.

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Кругове тренування 3 в 1 (вправи на сідниці, плечі та прес)

  • Присідання;
  • Жим гантель стоячи;
  • Сідничний місток;
  • Відведення плеча;
  • Станова тяга;
  • Скручування на прес;
  • Велосипед.

Коротка інструкція для заняття

  • виконуйте кожну вправу по 20 повторень;
  • робіть усі вправи по 3 раунди;
  • відпочивайте стільки, скільки часу потрібно для відновлення.

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Автор: Назарій Сорока