Чому затримується вода в організмі: основні причини

Затримка рідини в організмі призводить до неприємних наслідків, наприклад, набряків на тілі, а також ускладнює процес схуднення.
Чому затримується рідина в організмі, та як вирішити цю проблему, розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.
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Буває, прокидаєшся вранці, наче і виспався, і сон пам'ятаєш до найменших дрібниць, підходиш до дзеркала, а там нове знайомство. Не сказали б, що бажане? Привіт, затримка рідини в організмі!
– зазначили дієтологи.
1. Тривале перебування у положенні стоячи або сидячи.
2. Гормональні коливання.
3. Надмірна кількість натрію в раціоні.
4. Запальні процеси.
5. Медикаменти, які здатні викликати такий побічний ефект.
Не забувайте дотримуватися питного режиму / Фото Pixabay
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Альбумін утримує рідину в крові, запобігає її витіканню в позаклітинний простір та утворенню набряків,
– уточнили у Клініці дієтології Самойленко.
Наголошуємо, що при ознаках затримки води протягом тривалого часу, які викликають суттєвий дискомфорт, зверніться до лікаря, щоб розібратися з першопричиною та рухатися по кожному міліметру життя з легкістю, без зайвих мілілітрів у тілі,
– резюмували дієтологи.