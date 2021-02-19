Чому різко зросла вага під час схуднення: поширені причини

Багато з тих, хто стежить за харчуванням і займається спортом, неодноразово помічали, що в якийсь момент вага починає рости.
Чому так відбувається, пояснила спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
Читайте Експрес-схуднення у домашніх умовах: майстриня спорту показала спосіб
Чому на вагах раптом плюс? Ви вже 2-3 тижні ретельно стежите за харчуванням, перебуваєте в дефіциті калорій, чітко рахуєте все з'їдене за день, і навіть тренуєтеся тричі на тиждень, але в один прекрасний ранок встаєте на ваги, а там плюс кілограм? Аа, звідки? Чому?
– зазначила Самойлова.
Чому раптово зросла вага
- Алкоголь. Якщо напередодні ввечері ви випили кілька келихів вина – нічого дивного. Спиртні напої затримують воду в організмі. Вага прийде в норму через 3 дні, але не забувайте про питний режим.
- Багато вуглеводів. Якщо ви підраховуєте калорії, але напередодні з'їли багато вуглеводів – це теж є причиною затримки рідини. Дотримуйтеся своєї норми КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів), не забувайте про фізичну активність і вага нормалізується.
- Багато солоної їжі. Протягом дня ви могли їсти квашені огірки, помідори, малосольного оселедця та ін. Це також затримує рідину в організмі.
- Мало сну. В першу чергу це стосується тих мам, у яких ще маленькі діти, і ночами доводиться постійно вставати.
- Недотримання питного режиму. Якщо ви не випили свою норму води на день – організм буде затримувати сіль і залишки рідини про запас.
- Жіночий цикл (критичні дні, овуляція, ПМС).
- Прийом лікарських препаратів.
Занадто інтенсивне тренування також може стати причиною затримки води в організмі / Фото Pixabay
Читайте Як можна схуднути після 40 років: 2 пункти, які змінять життя
- Проблеми зі стулом (не спорожнений кишечник призведе до плюсу на вагах).
- Стресова ситуація.
- Інтенсивне тренування (гормон стресу кортизол також зростає при надмірній фізичній активності).
- Запальні процеси в організмі.
Авіаперельоти, довга поїздка на машині, зміна кліматичного і часового поясу, більше звичайного були на ногах (піші екскурсії),
– назвала Євгенія Самойлова ще кілька причин росту ваги.