Чому різко зросла вага під час схуднення: поширені причини

Багато з тих, хто стежить за харчуванням і займається спортом, неодноразово помічали, що в якийсь момент вага починає рости.

Чому так відбувається, пояснила спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Чому на вагах раптом плюс? Ви вже 2-3 тижні ретельно стежите за харчуванням, перебуваєте в дефіциті калорій, чітко рахуєте все з'їдене за день, і навіть тренуєтеся тричі на тиждень, але в один прекрасний ранок встаєте на ваги, а там плюс кілограм? Аа, звідки? Чому?

– зазначила Самойлова.

Чому раптово зросла вага

Алкоголь. Якщо напередодні ввечері ви випили кілька келихів вина – нічого дивного. Спиртні напої затримують воду в організмі. Вага прийде в норму через 3 дні, але не забувайте про питний режим.

Якщо напередодні ввечері ви випили кілька келихів вина – нічого дивного. Спиртні напої затримують воду в організмі. Вага прийде в норму через 3 дні, але не забувайте про питний режим. Багато вуглеводів. Якщо ви підраховуєте калорії, але напередодні з'їли багато вуглеводів – це теж є причиною затримки рідини. Дотримуйтеся своєї норми КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів), не забувайте про фізичну активність і вага нормалізується.

Якщо ви підраховуєте калорії, але напередодні з'їли багато вуглеводів – це теж є причиною затримки рідини. Дотримуйтеся своєї норми КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів), не забувайте про фізичну активність і вага нормалізується. Багато солоної їжі . Протягом дня ви могли їсти квашені огірки, помідори, малосольного оселедця та ін. Це також затримує рідину в організмі.

. Протягом дня ви могли їсти квашені огірки, помідори, малосольного оселедця та ін. Це також затримує рідину в організмі. Мало сну . В першу чергу це стосується тих мам, у яких ще маленькі діти, і ночами доводиться постійно вставати.

. В першу чергу це стосується тих мам, у яких ще маленькі діти, і ночами доводиться постійно вставати. Недотримання питного режиму . Якщо ви не випили свою норму води на день – організм буде затримувати сіль і залишки рідини про запас.

. Якщо ви не випили свою норму води на день – організм буде затримувати сіль і залишки рідини про запас. Жіночий цикл (критичні дні, овуляція, ПМС).

(критичні дні, овуляція, ПМС). Прийом лікарських препаратів.

Занадто інтенсивне тренування також може стати причиною затримки води в організмі​ / Фото Pixabay

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Проблеми зі стулом (не спорожнений кишечник призведе до плюсу на вагах).

(не спорожнений кишечник призведе до плюсу на вагах). Стресова ситуація.

Інтенсивне тренування (гормон стресу кортизол також зростає при надмірній фізичній активності).

(гормон стресу кортизол також зростає при надмірній фізичній активності). Запальні процеси в організмі.

Авіаперельоти, довга поїздка на машині, зміна кліматичного і часового поясу, більше звичайного були на ногах (піші екскурсії),

– назвала Євгенія Самойлова ще кілька причин росту ваги.