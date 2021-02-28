Чим замінити солодке: смачні ідеї від тренерки

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Більшість людей люблять солодощі, проте іноді ця любов призводить до набору зайвої ваги.
Чим можна замінити солодке – розповіла тренерка Марина Боржемська.
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Дорогі, я знаю, що вас турбує щодня – чим замінити солодке? Перш за все, потрібно задуматися, чому так хочеться солодкого?
– зазначила Боржемська.
Замінити солодке можна корисними продуктами / Фото Pixabay
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Перше, що потрібно замінити, – білий цукор. Якщо йдеться про чай або каву – від цукру слід відмовитися. Якщо, наприклад, готуємо сирники – можна використовувати стевію.
Магазинні цукерки слід за можливості прибрати з раціону. Для перекусу відмінно підійдуть сухофрукти або горіхи. Наприклад, курага, чорнослив, мигдаль. Це не тільки корисно, але й смачно.
Всім відомо, що у покупних соках міститься багато цукру. Вибирайте фрукти. Яблуко, груша або апельсин – це смачніше і корисніше.
Будь-які смачні ласощі можна замінити ПХ-десертом.
Їжа з високим вмістом білка відмінно насичує і помітно знижує тягу до солодкого. Плюс на засвоєння білкової їжі витрачається багато енергії. Спалюючи калорії, організм витрачає калорії,
– додала Марина Боржемська.