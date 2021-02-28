Чим замінити солодке: смачні ідеї від тренерки

Більшість людей люблять солодощі, проте іноді ця любов призводить до набору зайвої ваги.

Чим можна замінити солодке – розповіла тренерка Марина Боржемська.

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Дорогі, я знаю, що вас турбує щодня – чим замінити солодке? Перш за все, потрібно задуматися, чому так хочеться солодкого?

– зазначила Боржемська.

Чому хочеться солодкого

Харчова залежність.

Психологічна залежність, емоційні переїдання, поїдання солодощів при стресі, втомі.

Психосоматична ознака. Солодке служить, як спосіб підняття настрою і отримання задоволення, коли у житті відсутні радісні події.

Нестача в організмі магнію і хрому, гормональні порушення.

Замінити солодке можна корисними продуктами / Фото Pixabay

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Цукор

Перше, що потрібно замінити, – білий цукор. Якщо йдеться про чай або каву – від цукру слід відмовитися. Якщо, наприклад, готуємо сирники – можна використовувати стевію.

Цукерки

Магазинні цукерки слід за можливості прибрати з раціону. Для перекусу відмінно підійдуть сухофрукти або горіхи. Наприклад, курага, чорнослив, мигдаль. Це не тільки корисно, але й смачно.

Сік

Всім відомо, що у покупних соках міститься багато цукру. Вибирайте фрукти. Яблуко, груша або апельсин – це смачніше і корисніше.

Торти

Будь-які смачні ласощі можна замінити ПХ-десертом.

Їжа з високим вмістом білка відмінно насичує і помітно знижує тягу до солодкого. Плюс на засвоєння білкової їжі витрачається багато енергії. Спалюючи калорії, організм витрачає калорії,

– додала Марина Боржемська.