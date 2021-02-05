Для чого чоловікам потрібна розтяжка та як правильно займатися стретчингом

У суспільстві існує хибний стереотип, що розтяжкою займаються переважно жінки, але це далеко не так. Переваги регулярних занять стретчингом – це легкість рухів і правильна постава, можливість компенсувати втрату гнучкості з віком і зниження ризику розтягування та пошкодження м'язів. А для чоловіків – це ще й ключ до здорового статевого життя.
Джерело: інстаграм Фітнес Онлайн
Перед початком розтяжки виконайте суглобову гімнастику і легку кардіорозминку. 10-15 хвилин буде достатньо. Відчуйте, що м'язи "стали теплішими".
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Під час виконання вправ на розтяжку дуже важливо не метушитися та не поспішати: вони повинні виконуватися спокійно. Уникайте різких рухів.
У розтяжці важлива не амплітуда руху, а то, наскільки ретельно ви виконуєте вправу.
Пам'ятайте, що ви не на спортивному конкурсі чи змаганні, не намагайтеся перевершити сусіда чи друга або відразу домогтися того, що показує вам тренер.
Читайте також: Фітнес по-голлівудськи: зірковий тренер поділився секретами ідеального тілаВиконуйте розтяжку мінімум два рази на тиждень. У поєднанні зі здоровим харчуванням, регулярними кардіотренуваннями і помірними силовими навантаженнями вона допоможе домогтися високих результатів!