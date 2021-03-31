Чому болить голова під час схуднення: 4 причини, які має знати кожен

Багато людей, які намагаються позбутися зайвих кілограмів, скаржаться на головні болі. Найчастіше це відбувається під час різних дієт.

Цьому є кілька причин. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Якщо зміни в раціоні харчування викликають дефіцит поживних речовин або зневоднення, може виникнути головний біль. У разі якщо все добре і ваш організм отримує все необхідне з харчування, то головного болю не буде,

– зазначила Усенко.

Головні болі при зміні харчування: причини

1. Мало води

Якщо ви вживаєте мало води, можуть виникати головні болі. Вони є однією з ознак зневоднення.

2. Занадто мало вуглеводів

Різке скорочення споживання вуглеводів – часта причина головного болю. Вживайте не менше, ніж 120 – 130 грамів протягом дня.

Зневоднення – одна з причин головного болю / Фото med-explorer

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3. Дефіцит Вітаміну Д

За даними деяких досліджень, дефіцит вітаміну Д може бути пов'язаний з головними болями.

4. Дефіцит магнію

Причиною сильних головних болів може стати зменшення кількості продуктів, багатих магнієм. Тому в раціоні повинні бути горіхи, насіння, бобові – вони містять магній.

Якщо у вас після переходу на правильне харчування починається головний біль, тоді потрібно пильніше підійти до підбору продуктів і до їхньої кількості у вашому раціоні. Найпопулярніша причина зв'язку головних болів і раціону – низьковуглеводна дієта. Харчуйтеся правильно, збалансовано, і якщо є нюанси, завжди переходьте на здоровий раціон поступово,

– резюмувала Ольга Усенко.