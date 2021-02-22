Бутерброди без шкоди для фігури: 5 швидких і корисних варіантів

22 лютого 2021 , 11:09
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Інстаграм Світлани Фус

Прийнято вважати, що бутерброди – ворог красивої фігури, але не все так однозначно. Навіть бутерброд може бути корисним, якщо правильно підібрати інгредієнти.

З чого приготувати смачний і корисний бутерброд – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,
– зазначила Фус.

Інгредієнти для правильних бутербродів

  • Хліб з цільнозернового борошна.
  • М'ясо, риба або птах (відварюємо, готуємо на пару або запікаємо).
  • Багато зелені і овочів (вони збільшать об'єм і краще наситять).
  • Можна додати пряної зелені.
Важливо! У бутербродах не повинно бути соусів і майонезів – вони дуже калорійні. Допускається авокадо, змішане з зеленню, або трохи гірчиці.​

Бутерброд може бути корисним, якщо складається з правильних продуктів​ / Фото Pixabay

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Примеры полезных бутербродов

  1. М'який сир, авокадо, яйце, петрушка.
  2. Тунець, яйце, помідор, салат.
  3. М'який сир, лосось, огірок, кріп.
  4. Сир з пліснявою, груша, горіх, рукола.
  5. Твердий сир, салат, маслини, селера.

У такому вигляді живильний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч,
– наголосила Фус.