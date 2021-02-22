Бутерброди без шкоди для фігури: 5 швидких і корисних варіантів

Прийнято вважати, що бутерброди – ворог красивої фігури, але не все так однозначно. Навіть бутерброд може бути корисним, якщо правильно підібрати інгредієнти.

З чого приготувати смачний і корисний бутерброд – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,

– зазначила Фус.

Інгредієнти для правильних бутербродів

Хліб з цільнозернового борошна.

М'ясо, риба або птах (відварюємо, готуємо на пару або запікаємо).

Багато зелені і овочів (вони збільшать об'єм і краще наситять).

Можна додати пряної зелені.

Бутерброд може бути корисним, якщо складається з правильних продуктів​ / Фото Pixabay

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Примеры полезных бутербродов

М'який сир, авокадо, яйце, петрушка. Тунець, яйце, помідор, салат. М'який сир, лосось, огірок, кріп. Сир з пліснявою, груша, горіх, рукола. Твердий сир, салат, маслини, селера.

У такому вигляді живильний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч,

– наголосила Фус.