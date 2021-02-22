Бутерброди без шкоди для фігури: 5 швидких і корисних варіантів

Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Прийнято вважати, що бутерброди – ворог красивої фігури, але не все так однозначно. Навіть бутерброд може бути корисним, якщо правильно підібрати інгредієнти.
З чого приготувати смачний і корисний бутерброд – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,
– зазначила Фус.
Бутерброд може бути корисним, якщо складається з правильних продуктів / Фото Pixabay
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У такому вигляді живильний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч,
– наголосила Фус.