Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт від дієтолога

16 червня 2021 , 09:43
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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Бризоль з фаршу – проста і водночас вишукана страва, яка відмінно підходить для сніданку. Зберігайте покроковий рецепт до своєї колекції.

Бризоль – це, по суті, тонкий млинець з фаршем всередині. І, як запевняє дієтолог Андрій Невський, він ідеально підходить для першої половини дня. Чоловік показав на відео, як приготувати дієтичний варіант страви.

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Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт

Інгредієнти (на 3 порції)

  • курячий фарш – 450 грамів;
  • яйця – 5 штук;
  • молоко (жирність 3,2%) – 60 мілілітрів;
  • рослинна олія – 7 грамів;
  • сіль, перець та приправи до смаку.

Як приготувати бризоль

  1. Розбийте 4 яйця в миску, влийте молоко і збийте вінчиком, посоливши і поперчивши.
  2. Розігрійте сковороду на слабкому вогні, змастіть олією, посмажте 3 омлети з обох сторін.
  3. У фарш вибийте яйце, додайте курячу приправу, трохи солі і перець. Добре перемішайте.
  4. На кожен омлет тонким шаром викладіть фарш, загорніть в рулет.
  5. Відправте бризоль з фаршем в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока