Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт від дієтолога

Бризоль з фаршу – проста і водночас вишукана страва, яка відмінно підходить для сніданку. Зберігайте покроковий рецепт до своєї колекції.
Бризоль – це, по суті, тонкий млинець з фаршем всередині. І, як запевняє дієтолог Андрій Невський, він ідеально підходить для першої половини дня. Чоловік показав на відео, як приготувати дієтичний варіант страви.
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Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт
Інгредієнти (на 3 порції)
- курячий фарш – 450 грамів;
- яйця – 5 штук;
- молоко (жирність 3,2%) – 60 мілілітрів;
- рослинна олія – 7 грамів;
- сіль, перець та приправи до смаку.
Як приготувати бризоль
- Розбийте 4 яйця в миску, влийте молоко і збийте вінчиком, посоливши і поперчивши.
- Розігрійте сковороду на слабкому вогні, змастіть олією, посмажте 3 омлети з обох сторін.
- У фарш вибийте яйце, додайте курячу приправу, трохи солі і перець. Добре перемішайте.
- На кожен омлет тонким шаром викладіть фарш, загорніть в рулет.
- Відправте бризоль з фаршем в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
Смачного!
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