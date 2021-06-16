Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт від дієтолога

Бризоль з фаршу – проста і водночас вишукана страва, яка відмінно підходить для сніданку. Зберігайте покроковий рецепт до своєї колекції.

Бризоль – це, по суті, тонкий млинець з фаршем всередині. І, як запевняє дієтолог Андрій Невський, він ідеально підходить для першої половини дня. Чоловік показав на відео, як приготувати дієтичний варіант страви.

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Бризоль з курячим фаршем: покроковий рецепт

Інгредієнти (на 3 порції)

курячий фарш – 450 грамів;

яйця – 5 штук;

молоко (жирність 3,2%) – 60 мілілітрів;

рослинна олія – 7 грамів;

сіль, перець та приправи до смаку.

Як приготувати бризоль

Розбийте 4 яйця в миску, влийте молоко і збийте вінчиком, посоливши і поперчивши. Розігрійте сковороду на слабкому вогні, змастіть олією, посмажте 3 омлети з обох сторін. У фарш вибийте яйце, додайте курячу приправу, трохи солі і перець. Добре перемішайте. На кожен омлет тонким шаром викладіть фарш, загорніть в рулет. Відправте бризоль з фаршем в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Смачного!

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