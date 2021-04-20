Бічна планка зі скручуванням: як виконувати вправу результативно – відеоінструкція

Жоден спортивний тренажер не зміцнить ваші м'язи так, як робота з власною вагою. Зберігайте відео з правою, яку можна виконувати щодня.

Бічна планка добре навантажує прямі і косі м'язи живота, і при цьому – на відміну від багатьох вправ на прес – не робить компресійне навантаження на поперек. На додачу, цей вид планки відмінно зміцнює м'язи спини.

І ще Як тренуватися вдома без інвентарю: вправи на все тіло

Планку можна робити хоч кожен день. І якщо вам набридає одноманітність, то хвилюватися немає про що: є багато варіацій цієї вправи, так що нудьгувати не доведеться. А ось одна з них:

Дуже важливо розподілити вагу тіла так, щоб основне навантаження припадало не на руки і плечі, а на м'язовий корсет.

Читайте також Як підкачати сідниці без навантаження на коліна: відео для ідеальної фігури