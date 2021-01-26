Стань спортсменом вдома: 5 безкоштовних додатків для тренувань

Після локдауну складно змусити себе вийти з дому зайвий раз. Але для тих, хто все одно хоче тренуватися, є хороша альтернатива – встановити додаток і тренуватися у своїй квартирі.

Джерело: dev.by

Тепер виконати вправи вам не завадять ані погана погода, ні відсутність часу на дорогу, ні поганий настрій чи небажання йти в зал. Усе, що вам потрібно: смартфон та зручний спортивний одяг.

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Додаток, що містить вправи з власною вагою / Фото dev.by

Цей додаток надзвичайно популярний. У ньому є чимало різних вправ із власною вагою. Ви можете обирати готові програми, або ж складати свої власні.

Тренуватися можна в будь-якому місці. До кожної вправи ви отримуєте відеоінструкцію. Окрім того, під час тренування вам доступні лічильники й таймери.

Для тих, хто хоче зробити свої тренування ефективнішими, існує платна підписка. Вона передбачає розробку індивідуального бізнес-плану.

Fitbit Coach



Тут є вбудоване радіо та можливість персоналізації вправ / Фото dev.by

Цей додаток також пропонує тренування та відеоролики з інструкціями. "Родзинкою" додатку є те, що сюди вбудували радіо з енергійною музикою.

Якщо ви купите платну підписку, отримаєте доступ до закритого та персоналізованого контенту.

Thenx



У додатку Trenx можна виконувати вправи з художньої гімнастики / Фото dev.by

Тут містяться вправи та програми для занять з художньої гімнастики. Деякі з них потребують використання інвентаря.

Можна обирати вправи різної складності відповідно до вашого рівня підготовки. Також можна завантажувати власні вправи й користуватися чужими.

Кардіо, ВІІТ і Аеробіка



Додаток для тих, хто полюбляє кардіотренування / Фото dev.by

Тут доступні інтервальні тренування з можливістю налаштовувати тривалість навантаження й відпочинку.

Ви можете почати з легких кардіотренувань, а потім поступово збільшувати темп та інтенсивність. Додаток буде рахувати калорії, які ви спалили – для цього потрібно ввести ваші параметри.

Табата



Ці короткі вправи підійдуть тим, хто не має часу на спорт / Фото dev.by

Інтенсивні 4-хвилинні тренування допоможуть вписати спорт навіть у найщільніший графік. Тут є вправи для підтягування різних частин тіла та жироспалювальні тренування. Можна також скласти власну програму.

Вам будуть доступні таймер, лічильник калорій, статистика та музика.

Усі ці додатки доступні

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