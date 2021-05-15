Алмазні віджимання від підлоги: як виконувати вправу, щоб накачати руки – відео

Гарну форму і об'ємний вигляд рукам надають накачані трицепси. Щоб тренувати ці м'язи, не обов'язково записуватися у зал – можна займатися вдома, виконуючи алмазні віджимання. Розповідаємо про ефективність вправи та техніку її виконання.

Як говорить тренер Олексій Курзін, такий варіант віджимання спрямований на розвиток зовнішнього пучка трицепса. Ця вправа дуже добре розвиває триголові м'язи. Це відбувається через розворот кистей всередину одна до одної і близькій постановці рук.

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Якщо ви новачок, то краще виконувати легший варіант, стоячи на колінах,

– застерігає Олексій.

Алмазні віджимання: техніка виконання

Прийміть положення упор лежачи. Зведіть долоні одну до одної, чітко під грудьми. Великий палець і вказівний повинні стикатися, утворюючи форму алмазу. Випряміть корпус, напружте м'язи пресу, з'єднайте разом ноги. Спина повинна бути абсолютно прямою, не допускайте прогину у попереку. На вдиху зігніть руки у лікті і опускайте тіло до підлоги доти, поки груди не торкнуться долонь. На видиху випряміть руки, напружуючи триголові м'язи.

Працюйте у повну амплітуду руху. Але не треба лягати на підлогу, це зніме навантаження з трицепса, додав тренер.

Якщо ви можете виконати понад 20 віджимань у 4 підходи, тоді слід ускладнити техніку. Це можна зробити декількома варіантами: поставити ноги на певну висоту або покласти додаткове навантаження на спину,

– радить Олексій Курзін.

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Вправа підходить як для жінок, так й для чоловіків.