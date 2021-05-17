7 вправ для комплексного тренування на всі групи м'язів: відео

17 травня 2021 , 09:42
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Джерело:

інстаграм Романа Смідюка

У нинішніх реаліях важко знайти час для повноцінних тривалих занять у спортзалі. Тому ловіть вправи для ефективного 20 – 30 хвилинного тренування на все тіло.

Добіркою вправ, з яких можна скласти повноцінне тренування, поділився тренер Роман Смідюк. Цих сетів досить, щоб покрити добову потребу в русі, навантажити різні групи м'язів і підтримувати красиві форми. Зберігайте і тренуйтеся!

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Суперсет 1

  • Джампінг джек зі джгутом: 25 повторень.
  • Бічна планка на внутрішній частині стопи: 20 секунд на кожну сторону.
Виконуйте 3 кола.

Суперсет 2

  • Ходьба в сторону зі джгутом (4 кроки в одну сторону – 4 кроки назад): 30 секунд.
  • Розведення колін з джгутом: 30 секунд.
Виконуйте 3 кола з паузою 45 секунд між колами

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Суперсет 3

  • Бічний випад з вайпером / гантеллю: 15 повторень на кожну ногу.
  • Біг в планці на ліктях на лавці: 20 секунд.
Виконуйте 3 кола з паузою 60 – 90 секунд.

Завершити тренування можна легким кардіо – болгарський присід зі джгутом на руках: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

 

Автор: Назарій Сорока