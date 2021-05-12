6 ефективних вправ для ніг в домашніх умовах: відео тренування

Ніщо не робить ваше тіло витривалішим, ніж вправи для ніг. Ділимося з вами ефективним сетом на нижню частину тіла, який можна виконувати вдома.

Так, тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ для струнких ніг, який допоможе вам досягти підтягнутих стегон без проблемних зон і пружних сідниць. Для заняття вам не знадобиться нічого, крім зручного одягу та кросівок.

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Комплекс вправ для ніг

Модифіковані присідання: 30 секунд.

Відведення правої та лівої ноги: по 30 секунд на кожну ногу.

П'ята вгору: по 30 секунд на кожну ногу.

Відведення коліна: по 30 секунд на кожну ногу.

Коліно до грудей: 30 секунд.

Мостик: 30 секунд.

Це тренування складається з, три з яких розділені на дві частини.: виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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