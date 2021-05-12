6 ефективних вправ для ніг в домашніх умовах: відео тренування

12 травня 2021 , 06:59
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Джерело:

інстаграм Каті Качан

Ніщо не робить ваше тіло витривалішим, ніж вправи для ніг. Ділимося з вами ефективним сетом на нижню частину тіла, який можна виконувати вдома.

Так, тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ для струнких ніг, який допоможе вам досягти підтягнутих стегон без проблемних зон і пружних сідниць. Для заняття вам не знадобиться нічого, крім зручного одягу та кросівок.

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Це тренування складається з 6 вправ, три з яких розділені на дві частини. Усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 секунд.

Комплекс вправ для ніг

  • Модифіковані присідання: 30 секунд.
  • Відведення правої та лівої ноги: по 30 секунд на кожну ногу.
  • П'ята вгору: по 30 секунд на кожну ногу.
  • Відведення коліна: по 30 секунд на кожну ногу.
  • Коліно до грудей: 30 секунд.
  • Мостик: 30 секунд.
Порада від тренерки: виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Автор: Назарій Сорока