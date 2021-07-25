5 видів планки, які вам сподобаються: відео

Планка – одна з найпопулярніших вправ. Вона задіє всі м'язи людського тіла.

Не всі знають, що існує кілька варіацій планки. 5 з них показала фітнес-тренерка Євгенія Самойлова.

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Навіщо потрібна планка

Планка – це базова вправа, яке залучає майже всі м'язи нашого тіла, але найінтенсивніше – м'язи кора (відповідають за стабілізацію спини, сідниць, стегон, таза та хребта). Це наше "ядро", без якого ми не зможемо добре виконувати інші складніші вправи: навіть присідаючи й віджимаючись, потрібно тримати спину і напружувати прес,

– зазначила Самойлова.

За словами фітнес-тренерки, планка є однією з кращих вправ з власною вагою. Вона ефективна й відмінно підходить для тренування в будь-якому місці.

Тренерка рекомендує додавати до своїх тренувань хоча б 1 вправу (3 підходи по 1 хвилині).

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Різні варіанти планки дозволять зробити акцент на певній проблемній зоні – м'язах живота, сідниць чи рук. А ускладнені варіанти, крім статичного навантаження, дадуть динамічне,

– пояснила Євгенія Самойлова.

Як виконувати планку: дивіться на відео​