5 простих рішень, які допоможуть скоротити калорійність продуктів
Джерело:інстаграм TrainAtHome
Секрет успішного схуднення – їсти менше калорій, ніж ви витрачаєте протягом дня. Розповідаємо про найефективніші способи непомітно зменшити калорійність свого раціону.
Підрахунок калорій – правильний та, мабуть, єдиний найефективніший шлях до стрункого тіла. Якщо ви поки не прийшли до цього, то ось кілька дієвих рішень, які допоможуть досягти зменшення калорійності.
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Замініть половину вуглеводів на тарілці овочами. Так ви знизите калорійність прийому їжі і додасте клітковини. Каші або макарони з твердих сортів, безумовно, корисні, але для зниження ваги їхнє споживання краще скоротити.
Купіть олію з розпилювачем і силіконовий пензлик. Двох натискань на дозатор цілком вистачить, щоб приготувати страву. Олія дуже калорійна, тому з нею краще не перестаратися.
Не захоплюйтеся "корисними перекусами". Горішки, злакові батончики та сухофрукти ніяк не сприяють зниженню ваги. Якщо потрібно вгамувати голод, особливо в другій половині дня, виберіть краще овочеві стіки: огірок, морква, селера.
Звикайте пити чай без солодощів. Багато хто думає: "що буде від однієї цукерки?". Дійсно, нічого. Але зазвичай вона у підсумку не одна. Випиваючи чай з цукеркою три рази в день, отримуєте додаткові 300 калорій.
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Контролюйте кількість фруктів. Наприклад, замініть миску черешні або полуниці на склянку. І не вірте міфам, що від ананасів худнуть. Цей тропічний плід також належить до фруктів з високим вмістом цукру. Тому відразу з'їсти половину – не найкраща ідея.Звичайно, для створення фігури мрії необхідно знати свою норму білків, жирів та вуглеводів, харчуватися правильно і збалансовано, а також випивати достатню кількість води.