5 простих рішень, які допоможуть скоротити калорійність продуктів

Секрет успішного схуднення – їсти менше калорій, ніж ви витрачаєте протягом дня. Розповідаємо про найефективніші способи непомітно зменшити калорійність свого раціону.

Підрахунок калорій – правильний та, мабуть, єдиний найефективніший шлях до стрункого тіла. Якщо ви поки не прийшли до цього, то ось кілька дієвих рішень, які допоможуть досягти зменшення калорійності.

До теми: Чому важливо підраховувати калорії під час схуднення: переконливе пояснення дієтолога

Замініть половину вуглеводів на тарілці овочами. Так ви знизите калорійність прийому їжі і додасте клітковини. Каші або макарони з твердих сортів, безумовно, корисні, але для зниження ваги їхнє споживання краще скоротити.

Купіть олію з розпилювачем і силіконовий пензлик. Двох натискань на дозатор цілком вистачить, щоб приготувати страву. Олія дуже калорійна, тому з нею краще не перестаратися.

Не захоплюйтеся "корисними перекусами". Горішки, злакові батончики та сухофрукти ніяк не сприяють зниженню ваги. Якщо потрібно вгамувати голод, особливо в другій половині дня, виберіть краще овочеві стіки: огірок, морква, селера.

Звикайте пити чай без солодощів. Багато хто думає: "що буде від однієї цукерки?". Дійсно, нічого. Але зазвичай вона у підсумку не одна. Випиваючи чай з цукеркою три рази в день, отримуєте додаткові 300 калорій.

Читайте також Що їсти у спеку та що краще виключити зі свого раціону влітку: перелік продуктів

Контролюйте кількість фруктів. Наприклад, замініть миску черешні або полуниці на склянку. І не вірте міфам, що від ананасів худнуть. Цей тропічний плід також належить до фруктів з високим вмістом цукру. Тому відразу з'їсти половину – не найкраща ідея.

Звичайно, для створення фігури мрії необхідно знати свою норму білків, жирів та вуглеводів, харчуватися правильно і збалансовано, а також випивати достатню кількість води.