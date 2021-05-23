5 простих харчових звичок, які врятують будь-яку фігуру

Для того щоб завжди бути у відмінній формі, недостатньо раз чи два посидіти на дієті. Необхідно змінювати спосіб життя та свої харчові звички.
Важливо харчуватися збалансовано й різноманітно. Які 5 пунктів допоможуть завжди добре виглядати розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Можна було б написати: не переїдай, тримай режим, їж все з овочами, не їж на ніч... Але це все зрозуміло й так. З позиції досвіду та величезної кількості практики я прийшла до висновку, що є важливі методи і є дуже важливі,
– зазначила Усенко.
ТОП-5 методів залишатися у формі
- Інтервал між вечерею та сніданком повинен становити не менше 12 годин. За словами нутриціологині, це дозволить контролювати кількість їжі протягом дня, а також скоротити кількість калорій. Крім того, такий підхід добре впливає на травний процес.
- День має починатися з білкової їжі. Тому на сніданок вживаємо яйця, сир, сирники, запіканки, сир, рибу. Також можна додати хліб чи хлібці.
На сніданок вибирайте білкову їжу / Фото Pixabay
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- Відмовтеся від соусів і різних заправок. Можна використовувати рослинну олію, натуральні спеції, лимонний сік чи грецький йогурт.
- Якщо хочеться наїстися "повного живота", вибирайте овочі та фрукти.
- Вживаючи спиртні напої, намагайтеся нічого не їсти. Алкоголь викликає апетит, це призводить до переїдання.
Коли дуже хочеться їсти – вибирайте овочі та фрукти / Фото Pixabay
Це ті правила, які ти можеш легко додати у своє життя, і твій результат буде значно стабільнішим,
– резюмувала нутриціологиня.