5 правил харчування у великодні дні, яких має дотримуватися кожен

У святкові дні багато хто "відривається" по повній та не обмежує себе у їжі. Однак вживання багатьох продуктів харчування може призвести до проблем зі здоров'ям.
Дотримання правил харчової поведінки допоможуть легко пережити свята. Детальніше розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.
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Харчування на свята: що врахувати
- Піст. Якщо ви дотримувалися посту, не можна кидатися в крайнощі. Вам необхідно поступово вводити до раціону м'ясні страви, доповнюючи подвійною порцією свіжих овочів.
- Порції. Не намагайтеся скуштувати усе підряд та якомога більше. Дієтологи рекомендують починати з білкових продуктів без значного засмаження з овочами. Додайте також шматочок сирого сала в компанію.
- Перерви. Не дивлячись на свята, пам'ятайте, що стіл – не єдина локація. Більше рухайтеся та гуляйте на свіжому повітрі.
Не намагайтеся за святковим столом спробувати все й одразу / Фото Pixabay
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- Міра. Це слово має бути постійно у вас в голові. Також пам'ятайте про водний режим!
Якщо ви дотримувалися посту – харчуйтеся обережно / Фото Pixabay
- Паска.
Не важливо, за яким рецептом вона була приготована (класична, сирна, без глютену та ін.). Вживайте на здоров'я, однак не замінюйте здобою основні прийоми, та старайтесь не включати цей продукт у вечірній час,
– резюмували дієтологи.