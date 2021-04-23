Жироспалювальне тренування: фото та відео, як його виконувати вдома

Карантинні обмеження через пандемію COVID-19 змусили багатьох залишатися вдома. Це підвищило попит на тренування в домашніх умовах.

Для того щоб залишатися у відмінній формі, важливо правильно підібрати вправи. Ефективне тренування показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Отже, робимо 5 кіл – тобто всі три вправи одну за іншою виконуємо п'ять разів. Вправи виконуються без відпочинку між ними, по одному підходу в колі. Після кожного кола – невеличкий перепочинок,

– зазначила Медушкіна.

Детальніше про тренування

Вправи можуть виконувати як новачки (по 25 секунд кожна), так і ті, для кого навантаження є звичними (підходи вказані в описі). Для тренування знадобиться килимок і зручне, стійке взуття.

Які вправи виконувати

Квадро-присед через стрибок – робимо 4 квадрати в кожен бік.

"Скелелаз" подвійний – виконуємо по 20 повторень на кожен бік.

Хресто-присед через стрибок – робимо 10 разів.

"Скелелаз" – одна з ефективних вправ / Фото jv

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За словами фітнес-експертки, стрибкові навантаження "включають" всі системи організму, вони найбільш енерговитратні. Це означає, що під час тренування можна спалити багато калорій. Також вони дозволяють промалювати рельєф тіла та працюють з м'язами-стабілізаторами.

"Скелелази" різних видів – одна з найефективніших груп вправ, які працюють над областю живота. Вони точково працюють зі спаленням жиру в цій області, промальовують рельєф, допомагають зміцнити стінку живота, щоб він не вивалювався навіть після обіду, підтягують талію. А також зміцнюють руки та плечі, вирішуючи додатково проблему "обвислих крил",

– пояснила Катерина Медушкіна.

Техніку виконання вправ – дивіться на відео: