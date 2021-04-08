Жироспалювальна Табата: що це за тренування і як його виконувати

Табата – високоінтенсивне інтервальне тренування, автором якого є японський доктор Ізумі Табата. Під час короткого заняття людина виконує вправи з усіх сил.

Такий метод тренування вважається ефективним, але не підійде новачкам. Як правильно виконувати Табату – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Що таке Табата? Це метод високоінтенсивного інтервального тренування, придуманий японським доктором Ізумі Табата. Суть у тому, щоб 20 секунд виконувати вправу з усіх сил, а потім відпочивати 10 секунд. У чотири хвилини вкладаються вісім таких раундів. Разом 4 хвилини на тренінг,

– зазначила Самойлова.

Як тренуватися

Вона показала кілька відео, на кожному з них – 2 раунди. Однак, тренуючись, потрібно зробити ще 6 таких раундів.

Для тренування вам знадобиться годинник з таймером.

Табата підійде тим, у кого є досвід тренувань​ / Фото eva

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Співвідношення 20/10 показало ефективність як аеробного, так і анаеробного навантаження, дозволяючи розігнати обмін речовин більш ефективно, ніж традиційні тривалі тренування,

– уточнила Євгенія Самойлова.

Важливо! Для Табати у вас не має бути проблем зі здоров'я.

За словами тренерки, для повноцінного навантаження достатньо 3-4 раундів по 4 хвилини. У такому випадку загальна тривалість тренування складе 15-20 хвилин.

Самойлова також уточнила, що Табата-тренування підходять усім, у кого є хоча б середній рівень підготовки і немає нюансів зі здоров'ям.

Як тренуватися – дивіться на відео​: