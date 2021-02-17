Зайва вага і генетика: дієтологиня роз'яснила, чи є зв'язок

Багато людей, у яких є зайві кілограми, виправдовують це генетикою і "широкою" кісткою.

Чи справді генетика впливає на фігуру, і чи можна якось з цим боротися, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Зайва вага – це генетика? ⁣⁣ Як схуднути, якщо повнота передалася вам у спадок? Якщо більшість ваших родичів мають пишні стегна або живіт, який випирає? ⁣ "Широка кістка", "особливість фігури", "повільний метаболізм" – у чому тільки не звинувачують гени, які нібито мертвою хваткою вчепилися у ваші зайві кілограми,

– зазначила Фус.

Як генетика впливає на вагу

За словами дієтологині, генетика насправді впливає на будову кісткового скелета і форму м'язів.

Частково вона визначає наш обмін речовин і харчову поведінку. Наприклад, є гени, які відповідають за засвоєння і розщеплення жирів в організмі. І під їхнім впливом людина може набирати вагу⁣,

– пояснила Світлана Фус.

За словами Фус, можна мати прекрасну фігуру, незважаючи на генетику​ / Фото chedonna

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Однак Світлана Фус пояснила, що не все так просто і є "зворотний бік медалі".

Напевно ви чули про те, що можна народитися генієм, але так їм і не стати. А можна наполегливо тренувати мозок і перетворитися на вченого зі світовим іменем.⁣⁣ Так і з вашою фігурою. Регулярно валяючись на дивані з печеньками, ви ризикуєте погубити найвдалішу генетику,

– додала дієтологиня.

При цьому є й інший варіант – за допомогою здорового способу життя, правильного меню і збалансованого харчування, а також фізичних навантажень можна отримати ідеальну фігуру, не дивлячись на генетику.