Ситний заливний пиріг з фаршем: швидкий покроковий рецепт – відео

Здається, на те, щоб приготувати пиріг, потрібно витратити багато часу та зусиль: замісити та розкачати тісто, приготувати начинку, прикрасити, спекти і остудити. Але дієтолог запропонував рецепт заливного пирога, який дозволяє уникнути більшості з цих етапів.

Як говорить Андрій Невський, він не з тих дієтологів, які пропонують тільки низькокалорійні рецепти. Фахівець вірить, що вписати у дефіцит калорій можна навіть середньо- і висококалорійні страви. Наприклад, цей суперситний заливний пиріг з м'ясом.

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Інгредієнти

Фарш – 400 грамів;

Яйце – 3 штуки;

Молоко (жирність 2,5%) – 250 грамів;

Борошно – 200 грамів;

Ріпчаста цибуля – 1 штука;

Томатна паста – 90 грамів;

Сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

Змішайте яйця, борошно, молоко та спеції. Збийте усе добре виделкою. Наріжте дрібно цибулю і обсмажте до прозорості. Додайте у сковорідку фарш і смажте ще 5 – 7 хвилин. У місткість для запікання вилийте 1/3 тіста і викладіть м'ясо з цибулею. По фаршу розподіліть томатну пасту та залийте зверху залишками тіста. Запікайте у духовці при 200 градусах 40 хвилин.

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Смачного!