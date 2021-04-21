Ситний заливний пиріг з фаршем: швидкий покроковий рецепт – відео

Джерело:інстаграм Андрія Невського
Здається, на те, щоб приготувати пиріг, потрібно витратити багато часу та зусиль: замісити та розкачати тісто, приготувати начинку, прикрасити, спекти і остудити. Але дієтолог запропонував рецепт заливного пирога, який дозволяє уникнути більшості з цих етапів.
Як говорить Андрій Невський, він не з тих дієтологів, які пропонують тільки низькокалорійні рецепти. Фахівець вірить, що вписати у дефіцит калорій можна навіть середньо- і висококалорійні страви. Наприклад, цей суперситний заливний пиріг з м'ясом.
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