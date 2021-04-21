Ситний заливний пиріг з фаршем: швидкий покроковий рецепт – відео

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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Здається, на те, щоб приготувати пиріг, потрібно витратити багато часу та зусиль: замісити та розкачати тісто, приготувати начинку, прикрасити, спекти і остудити. Але дієтолог запропонував рецепт заливного пирога, який дозволяє уникнути більшості з цих етапів.

Як говорить Андрій Невський, він не з тих дієтологів, які пропонують тільки низькокалорійні рецепти. Фахівець вірить, що вписати у дефіцит калорій можна навіть середньо- і висококалорійні страви. Наприклад, цей суперситний заливний пиріг з м'ясом.

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Інгредієнти

  • Фарш – 400 грамів;
  • Яйце – 3 штуки;
  • Молоко (жирність 2,5%) – 250 грамів;
  • Борошно – 200 грамів;
  • Ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • Томатна паста – 90 грамів;
  • Сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

  1. Змішайте яйця, борошно, молоко та спеції. Збийте усе добре виделкою.
  2. Наріжте дрібно цибулю і обсмажте до прозорості.
  3. Додайте у сковорідку фарш і смажте ще 5 – 7 хвилин.
  4. У місткість для запікання вилийте 1/3 тіста і викладіть м'ясо з цибулею.
  5. По фаршу розподіліть томатну пасту та залийте зверху залишками тіста.
  6. Запікайте у духовці при 200 градусах 40 хвилин.

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Смачного!

 